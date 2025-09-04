Минэнерго выступает за увеличение поставок дизтоплива на рынок РФ

Минэнерго считает целесообразным увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок в том числе за счет перераспределения с экспорта с учетом ремонтов на НПЗ и сезона высокого спроса. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве. Там добавили, что будут задействованы все виды транспорта, включая трубопроводный, железнодорожный и автомобильный. Как отметили в Минэнерго, рекомендации по объемам производства и распределения бензина и дизтоплива на экспорт и внутренний рынок формируются ежемесячно.

О том, что Минэнерго планирует обратиться к нефтекомпаниям с просьбой снять дополнительные объемы дизтоплива с экспорта и перенаправить на внутренний рынок, сообщал источник «Ъ». Меры стабилизации цен на топливо обсуждались 3 сентября на совещании под руководством первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина. В числе других предложений — усиление мер по борьбе с автоматизированными торговыми системами, которые могут усугублять нехватку предложения (см. “Ъ” от 4 сентября).

Ольга Семеновых