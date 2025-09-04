Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает историю появления и развития моды на белые женские брюки и комбинезоны в свадебной индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Недавно Max Mara прислала мне свою рассылку по свадебной коллекции 2025 года. Мне бросился в глаза брючный костюм с прозрачными элементами. И я задалась вопросом: а когда вообще невесты начали носить брючный белый костюм вместо платья?

Первопроходцем тут считается Бьянка Джаггер на свадьбе в 1971 году. Но, хотя многие почему-то называют костюм брючным, на самом деле это жакет и юбка. Но, что важно, от Yves Saint Laurent, а именно Yves Saint Laurent в 1966 году ввел моду на женский смокинг, которая не проходит до сих пор. Не знаю, как у вас, но у меня — одна из любимых вещей в гардеробе.

Известных невест 1970-х именно в брючных костюмах мне найти не удалось. Но интересный факт: согласно архивам музеев истории моды, такие костюмы, а также комбинезоны были на свадьбах не в качестве замены основному привычному платью, а в качестве дополнительного наряда. Называли их going-away dress или в данном случае — suit. «Отходной» костюм, как могло бы забавно звучать по-русски. Вероятно, именно они стали точкой отсчета для более позднего тренда на костюмы и комбинезоны белого цвета для свадьбы, которые нередко называют вдохновленными 1970-ми.

Анна Минакова