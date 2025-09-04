Задержанные из-за атаки БПЛА поезда, идущие через Черноземье, вошли в график

Большинство составов, задержанных из-за падения БПЛА в Ростовской области прошлой ночью, прибыло на станции назначения. Находящиеся в пути поезда введены в график. Об этом сообщили в РЖД.

В ночь на 3 сентября из-за падения обломков беспилотника в районе железнодорожной станции Кутейниково (участок Россошь — Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Из-за этого, по данным на вчерашнее утро, были задержаны 26 поездов — 23 из них следуют через Черноземье.

Кабира Гасанова