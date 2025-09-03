Более 20 поездов, идущих через Черноземье, задерживаются после падения БПЛА

В ночь на 3 сентября из-за падения обломков беспилотника в Ростовской области в районе железнодорожной станции Кутейниково (участок Россошь — Лихая) пропало напряжение в контактной сети. По данным РЖД, из-за этого были задержаны 26 поездов, в том числе 23, обслуживаемых дочерним АО «Федеральная пассажирская компания». Все последние проходят через Черноземье, следует из данных «Яндекс Расписания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на утро 3 сентября, задерживались следующие поезда:

№ 155 «Анапа — Москва»;

№ 479 «Сухум — Санкт-Петербург»;

№ 113 «Краснодар — Москва»;

№ 251 «Владикавказ — Санкт-Петербург»;

№ 11 «Анапа — Москва»;

№ 143 «Кисловодск — Москва»;

№ 125 «Новороссийск — Москва»;

№ 557 «Имеретинский Курорт — Москва»;

№ 203 «Анапа — Томск»;

№ 225 «Адлер — Мурманск»;

№ 459 «Адлер — Тамбов»;

№ 49 «Кисловодск — Санкт-Петербург»;

№ 277 «Анапа — Санкт-Петербург»;

№ 99 «Адлер — Санкт-Петербург»;

№ 568 «Москва — Анапа»;

№ 136 «Санкт-Петербург — Махачкала»;

№ 30 «Москва — Новороссийск»;

№ 102 «Москва — Адлер»;

№ 144 «Москва — Кисловодск»;

№ 234 «Москва — Новороссийск»;

№ 114 «Москва — Краснодар»;

№ 20 «Москва — Ростов-на-Дону»;

№ 480 «Москва — Сухум».

Максимальное время задержки, по информации на 7:22, составляло 4,5 часа. Пассажиров поездов, следующих с отставанием более четырех часов, планировали обеспечить питанием.

В начале августа из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае были задержаны семь поездов, проходящих через Воронежскую область.

Кабира Гасанова