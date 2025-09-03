Более 20 поездов, идущих через Черноземье, задерживаются после падения БПЛА
Задерживаются больше 20 поездов, проходящих через Воронежскую область
В ночь на 3 сентября из-за падения обломков беспилотника в Ростовской области в районе железнодорожной станции Кутейниково (участок Россошь — Лихая) пропало напряжение в контактной сети. По данным РЖД, из-за этого были задержаны 26 поездов, в том числе 23, обслуживаемых дочерним АО «Федеральная пассажирская компания». Все последние проходят через Черноземье, следует из данных «Яндекс Расписания».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным на утро 3 сентября, задерживались следующие поезда:
- № 155 «Анапа — Москва»;
- № 479 «Сухум — Санкт-Петербург»;
- № 113 «Краснодар — Москва»;
- № 251 «Владикавказ — Санкт-Петербург»;
- № 11 «Анапа — Москва»;
- № 143 «Кисловодск — Москва»;
- № 125 «Новороссийск — Москва»;
- № 557 «Имеретинский Курорт — Москва»;
- № 203 «Анапа — Томск»;
- № 225 «Адлер — Мурманск»;
- № 459 «Адлер — Тамбов»;
- № 49 «Кисловодск — Санкт-Петербург»;
- № 277 «Анапа — Санкт-Петербург»;
- № 99 «Адлер — Санкт-Петербург»;
- № 568 «Москва — Анапа»;
- № 136 «Санкт-Петербург — Махачкала»;
- № 30 «Москва — Новороссийск»;
- № 102 «Москва — Адлер»;
- № 144 «Москва — Кисловодск»;
- № 234 «Москва — Новороссийск»;
- № 114 «Москва — Краснодар»;
- № 20 «Москва — Ростов-на-Дону»;
- № 480 «Москва — Сухум».
Максимальное время задержки, по информации на 7:22, составляло 4,5 часа. Пассажиров поездов, следующих с отставанием более четырех часов, планировали обеспечить питанием.
В начале августа из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае были задержаны семь поездов, проходящих через Воронежскую область.