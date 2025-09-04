Дональд Трамп нашел нужные слова для Варшавы

Глава Белого дома Дональд Трамп в среду, 3 сентября, принял в Вашингтоне президента Польши Кароля Навроцкого. Встреча была призвана стать демонстрацией поддержки Польши американской администрацией, но при этом заранее обнажила разногласия между польским президентом и кабинетом министров Дональда Туска. Тем не менее визит господина Навроцкого внес некоторое умиротворение между двумя противоборствующими лагерями и расставил новые акценты перед состоявшейся 4 сентября встречей по поддержке Украины в рамках так называемой Коалиции желающих. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Кароль Навроцкий (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент Польши Кароль Навроцкий (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Официальная программа визита польского президента в Вашингтон началась в 11:20 утра по местному времени, когда господин Навроцкий подъехал к Южной лужайке Белого дома. Через несколько минут после этого над ней пронеслась эскадрилья истребителей F-16. Этот маневр стал символическим жестом в честь польского пилота Мацея Краковяна, погибшего 28 августа во время авиашоу в Радоме. Белый дом в беседе с Fox News заранее подчеркнул важное значение этого жеста, призванного не только «почтить память смелого польского пилота, но и отразить особые отношения между странами».

Сам Дональд Трамп в приветственном слове напомнил, что поддерживал его на июньских выборах. Навроцкий — политик правого толка — для американского лидера очевидный союзник, с которым президенту США иметь дело проще, чем с центристским кабинетом Дональда Туска. Совсем не гладко складываются отношения с кабинетом министров и у самого президента Польши. Поэтому никто из представителей польского МИДа не сопровождал господина Навроцкого в ходе его визита в Вашингтон.

Несколькими днями ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский попытался выступить в роли наставника и в видеообращении к президенту Навроцкому напомнил ему, что внешнюю политику в Польше определяет правительство, а не президент. Министр рекомендовал предотвратить любое «сокращение численности американских войск в Европе, особенно в Польше», и выяснить, каким образом будет достигаться «справедливый мир» на Украине.

В офисе президента возмутились, заявив «Польскому радио»: «Если кто-то думает, что может отдавать подобные инструкции, обязательные для президента, то он не знает Конституции».

Тем временем Радослав Сикорский накануне встречи двух президентов все же побывал в Майами, где с госсекретарем США Марко Рубио обсудил вопросы безопасности. Также министр вручил во Флориде премию солидарности имени Леха Валенсы представителю кубинской оппозиции.

Накал страстей в польском правительстве немного снизился, когда Дональд Трамп успокоил поляков, подчеркнув: Вашингтон «не рассматривает и не будет рассматривать вывод американских войск из Польши». «Мы стоим с Варшавой до конца,— заявил Трамп и добавил: — Мы разместим там больше (военных.— “Ъ”), если они (власти Польши.— “Ъ”) этого захотят».

Глава Белого дома также коснулся темы урегулирования на Украине на фоне приближения окончания срока очередного ультиматума Москве и Киеву. Дональд Трамп уточнил, что у него нет нового послания для российского лидера Владимира Путина, пояснив, что тот «знает» о его позиции и «примет решение так или иначе».

Слова Трампа о союзнической поддержке в Польше восприняли позитивно. Дональд Туск заявил: «Президент Трамп только что подтвердил, что США не планируют и не будут планировать в будущем вывод американских войск из Польши. Это важные слова, которые подтверждают вечный характер нашего союза». Вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш тоже выразил удовлетворение, написав в соцсети X: «Это доказательство того, что стратегический альянс, являющийся одной из основ нашей безопасности, исключительно прочен».

С облегчением выдохнул и Радослав Сикорский. «Хорошо, что президент Трамп подтвердил продолжение пребывания американских войск в Польше. В вопросах безопасности, сдерживания Путина и поддержки Украины правительство и оппозиция говорят одним голосом»,— заявил глава МИДа.

Кароль Навроцкий покинул Белый дом на черном внедорожнике с флагами Польши и США в 13:55. Таким образом, встреча продлилась около двух с половиной часов. Президент Польши выехал через вход в Западном крыле, провожала его до машины руководитель протокола Белого дома Моника Кроули. Прежде чем сесть в лимузин, Навроцкий коротко поговорил с ней и по-джентльменски поцеловал ей руку. Члены его делегации ушли несколькими минутами ранее, неся в руках красные кепки с надписью MAGA (Make America Great Again) — подарки Дональда Трампа.