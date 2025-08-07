Двоевластие в Варшаве зашло на второй круг

Официальное вступление в должность нового президента Польши Кароля Навроцкого, представляющего правоконсервативный лагерь, началось с заочной перепалки с либеральным премьер-министром Дональдом Туском. Первый раскритиковал методы управления страной, пообещав в числе прочего заблокировать вступление Польши в еврозону, а второй назвал приход к власти нового президента печальным событием. Такая риторика с обеих сторон задает тон на дальнейшее обострение противостояния между двумя главными политическими силами Польши, которое парализует развитие страны уже не первый год.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Избранный президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Противостояние между двумя главными политическими силами в Польше — правопопулистской партией «Право и справедливость» (ПиС) и евроцентричной либеральной «Гражданской платформой» — началось с момента парламентских выборов 2023 года, когда последние оттеснили от власти ПиС после восьми лет доминирования. Ушедший ныне после двух сроков на посту президента ставленник ПиС Анджей Дуда последовательно блокировал инициативы правительства Дональда Туска. 6 августа, день приведения к присяге его преемника — беспартийного главы Института национальной памяти Кароля Навроцкого — показал, что теперь политическое напряжение двух лагерей выходит на новый уровень.

Сразу после вступления в должность новоиспеченный президент выступил с речью, которую можно смело счесть прямым вызовом «Гражданской платформе» во главе с премьером Туском.

В своей инаугурационной речи Навроцкий заявил, что польские избиратели подали «четкий сигнал», что «так дальше управлять нельзя», указывая на либеральное правительство Туска. Он подверг оппонентов резкой критике, утверждая, что их кампания строилась на «пропаганде, лжи и презрении», вопреки которым он сумел победить. Он также напомнил о скандалах, связанных с его именем, дав понять, что считает их политически мотивированными попытками противников дискредитировать его.

Далее Навроцкий обозначил политические приоритеты, включая противодействие реализации предвыборных обещаний Туска. Он заявил, что не допустит вступления страны в еврозону, и подчеркнул, что его цель — «суверенная Польша, которая входит в Евросоюз, но остается Польшей». Навроцкий выразил готовность защищать право Варшавы на принятие самостоятельных решений во внутренних делах и пообещал восстановить верховенство права. Это стало отсылкой к затянувшемуся конфликту с ЕС, который заморозил выделение средств после реформы судебной системы 2019 года. Тогда ПиС инициировала изменения, которые подчиняли исполнительную власть законодательной и устанавливали приоритет национального права над европейским.

Еще в 2023 году Дональд Туск пообещал восстановить независимость судов и с момента прихода к власти пытался очистить судебную систему от ставленников ПиС. Навроцкий дал понять, что теперь премьеру не удастся реализовать эти планы.

Среди других заявлений президента — отказ от поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО при сохранении помощи в противостоянии с Россией.

Также Навроцкий подчеркнул необходимость увеличения численности польской армии и усиления обороноспособности.

Этот пункт, вероятно, станет единственным, по которому президент и премьер могут достичь консенсуса. Особенно учитывая, что Навроцкий заручился поддержкой американского лидера Дональда Трампа — Вашингтон остается одним из ключевых поставщиков вооружений Варшаве, и представители администрации США присутствовали на инаугурации.

Несмотря на то что президент Польши не обладает полнотой власти, его роль нельзя считать чисто символической: он имеет право налагать вето на законы, а «Гражданская платформа» не сможет его обойти. Осознавая это, Туск ответил на инаугурацию резкой критикой. За несколько минут до церемонии он опубликовал видеообращение, в котором заявил: «Я хочу обратиться ко всем полякам, для которых сегодняшний день — печальный и полный разочарований. Я прекрасно понимаю ваши чувства. Я вас понимаю».

Позднее Туск, однако, предпочел добавить нотку оптимизма. В посте в соцсети Х он напомнил, что работал премьером с тремя президентами: с Лехом Качиньским сосуществование было «сложным, но не враждебным», с Брониславом Коморовским — «дружелюбным, но требующим усилий», а с Анджеем Дудой — «несложным и очень предсказуемым». Завершил он на том, что сам пока не знает, что будет при четвертом президенте. Но «справимся», резюмировал он, дополнив пост смайликом.

Вероника Вишнякова