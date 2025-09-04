«РусГидро» получит уголь по ценам, учтенным в тарифах

Угледобывающий холдинг «Коулстар» будет поставлять уголь для дальневосточных ТЭЦ «РусГидро» (MOEX: HYDR) по ценам, учтенным в тарифах на электроэнергию и тепло. Об этом сообщила компания на ВЭФ-2025. «Коулстар» гарантирует стабильный сбыт, а «РусГидро» — снижение убытков от закупки угля по ценам выше, чем регулятор учел в тарифах.

Высокие цены на закупку угля стали причиной убыточности тепловой генерации Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, входит в «РусГидро»). Ранее правительство решило в течение трех лет компенсировать ДГК 22,5 млрд руб. неучтенной в тарифах выручки за счет повышенных платежей за мощность.

В «РусГидро» “Ъ” пояснили, что по итогам конкурсов с «Коулстар» могут быть заключены трехлетние контракты на поставку угля на Хабаровскую ТЭЦ-1, Комсомольскую ТЭЦ-2, Амурскую ТЭЦ-1 и Артемовскую ТЭЦ. Объем поставки может составить примерно половину от потребления каждой из ТЭЦ, что в сумме составит чуть более 1 млн тонн, или 10% от общего объема потребления тепловой генерацией компании на Дальнем Востоке. В год «РусГидро» закупает для своих дальневосточных ТЭЦ более 10 млн тонн угля.

По оценкам компании, с 2011 по 2025 год объем неучтенных в тарифах топливных расходов составил 55 млрд руб., до сих пор не было компенсировано 10,9 млрд руб. расходов на топливо на выработку тепловой энергии.

