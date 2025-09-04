Postimees: ЕК не станет вмешиваться в программу депортации граждан России из Латвии

Еврокомиссия не намерена вмешиваться в практику массовых депортаций российских граждан за незнание латышского языка. Представитель ЕС сообщил об этом в своем ответе на соответствующий запрос эстонской Postimees.

В июне этого года в Латвии вступили в силу поправки к иммиграционному законодательству, в соответствии с которым проживающие в стране граждане РФ, имеющие право постоянного пребывания в стране, должны были вновь подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, включая свидетельство об успешной сдаче экзамена на знание латышского. Чуть позже иммиграционное ведомство страны сообщило о том, что эти требования не были выполнены почти 850 гражданами России. Подавляющее большинство из них — лица старше 70 лет. Все они должны покинуть территорию Латвии до 30 ноября этого года.

«Комиссии известно об этих мерах. Правила аннулирования национальных видов на жительство (как временных, так и долгосрочных) регулируются национальным законодательством. Это значит, что Еврокомиссия не вправе комментировать национальные меры, которые не подпадают под действие законодательства ЕС»,— цитирует эстонская газета представителя пресс-службы ЕК.

Виктор Буй