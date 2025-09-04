«Сбербанк» зафиксировал три DDoS-атаки на ресурсы ВЭФ

За последние два дня ресурсы Восточного экономического форума подверглись трем мощным DDoS-атакам, все они были успешно отражены в автоматическом режиме. Об этом заявил заместитель председателя правления «Сбербанка» (MOEX: SBER) Станислав Кузнецов на пресс-конференции во Владивостоке.

По словам господина Кузнецова, помимо указанных атак, специалисты зафиксировали еще 24 инцидента, угрожавших работе ресурсов форума. Он подчеркнул, что защита цифровой инфраструктуры ВЭФ функционирует на высоком уровне благодаря слаженной работе команды опытных специалистов.

Ранее в Минцифры сообщали о массированной DDoS-атаке на портал «Госуслуги» из-за рубежа. Утверждалось, что она не повлияла на стабильную работу сервиса.