«Госуслуги» подверглись массированной DDoS-атаке из-за рубежа

С 12:00 мск госпортал «Госуслуги» подвергается массированной DDoS-атаке из-за рубежа, сообщило Минцифры. У небольшого числа пользователей могут возникнуть трудности при входе. Это связано с работой системы фильтрации трафика. Данные пользователей находятся под защитой, заверили в ведомстве.

«Для обеспечения информационной безопасности ресурса выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, способная обрабатывать миллиарды событий ИБ (информационной безопасности) в сутки»,— говорится в сообщении Минцифры.

По данным сервиса Downdetector, жалобы пользователей на перебои в работе «Госуслуг» начали поступать после 10:00 мск. Пикового значения они достигли около 15:00. В среднем регистрируется 130 жалоб в час. В большинстве случаев (45%) пользовател сообщают о сбое в работе сайта; 23% — в работе личного кабинета, 19% — мобильного приложения.