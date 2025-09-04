МЧС получит девять новых вертолетов Ми-38 для безопасности в Арктике

До конца года МЧС России планирует получить девять новых вертолетов Ми-38 для работы в Арктике, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя главы МЧС Виктора Яцуценко. Новая техника будет использоваться для обеспечения безопасности в Певеке, Тикси, Диксоне и Сабетте.

«В ближайшее время, в конце 2025 года, мы получим на наших авиационных заводах вертолеты нового класса в арктическом исполнении — это Ми-38. Таких вертолетов мы в ближайшее время получим девять»,— сказал Виктор Яцуценко.

По его словам, Ми-38 оснащены современными технологиями и имеют радиус действия около 1500 км, что позволит эффективно выполнять задачи в удаленных и сложных условиях Арктики.

Полина Бабинцева