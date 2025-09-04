Канада снизила потолок цен для российской нефти до $47,6 за баррель

Власти Канады объявили о снижении потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Меры вступили в силу с 3 сентября.

Отмечается, что для перевозчиков, которые уже загрузили нефть на суда и доставят ее покупателю в течение 45 дней с момента введения новых условий, эти ограничения не будут применяться.

В сообщении на сайте канадского парламента подчеркивается, что снижение потолка цен является частью стратегии Канады, направленной на ограничение финансовых возможностей России для ведения боевых действий на Украине.

Страны ЕС в июле ввели 18-й пакет санкций. Под запрет в том числе попал импорт нефтепродуктов на основе российской нефти. Позднее об аналогичных мерах объявили Великобритания и Швейцария.

