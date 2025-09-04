Си Цзиньпин и Ким Чен Ын начали встречу в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали встречу в Пекине, сообщают китайские СМИ. Переговоры проходят в Доме народных собраний.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай готов вместе с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и расширять сферы сотрудничества. По его словам, об этом и пойдет речь на переговорах.

Ким Чен Ын прибыл в Китай 2 сентября для посещения парада, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и победе Китая над милитаристской Японией. После мероприятия он провел двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Лусине Баласян