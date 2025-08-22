В Екатеринбург привезли 340 тонн арбузов

На плодоовощную базу Екатеринбурга из различных регионов России с 1 по 19 августа доставили 340 тонн арбузов, передает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из Оренбургской области привезли 160 тонн арбузов, из Волгоградской и Астраханской областей — по 80 тонн, еще 20 тонн доставили из Ставропольского края. Вредителей в них не обнаружили, вся продукция разрешена к реализации.

Напомним, на склад временного хранения в Екатеринбурге 12 августа поступил груз из 20 тонн свежих фруктов, часть из которых была заражена карантинным вредителем — Россельхознадзор выявил живых личинок восточной плодожорки в партии нектаринов. Их отправили на обеззараживание.

Ирина Пичурина