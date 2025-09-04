В Татарстане цены на продукты выросли на 12,6% за год

В Татарстане цены на продовольственные товары в июле выросли на 12,6% по сравнению с июлем прошлого года. Информация опубликована на официальном сайте Татарстанстата.

В докладе «Социально-экономическом положении республики с января по июль 2025 года сообщается о значительном росте цен на репчатый лук (38,4%), рыбу и морепродукты (24,6%) и молоко и молочную продукцию (24,9%). Рост цен наблюдается по всем категориям продовольственных товаров, кроме крупы и бобовых, куриных яиц, а также сахара и белокочанной капусты.

Также выросли цены на другие товары: на конец июля 2025 года, по отношению к июлю 2024 года, увеличилась стоимость медикаментов на 12,3%, бензина — на 9%, и услуг ЖКХ — на 13,3%.

Ранее сообщалось, что с 11 по 17 августа цены на овощи в Татарстане снизились на 5–11%.

Марк Халитов