В Татарстане за неделю овощи подешевели на 5-11%

В Татарстане за период с 11 по 17 августа зафиксировали снижение цен на овощи. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Картофель подешевел на 11,2%, и теперь за килограмм просят 42,2 руб. Цена на помидоры снизилась на 10% (12 руб.), а свекла и капуста стали дешевле на 9,2% (4 руб.). Лук подешевел на 8,2% (4 руб.). Морковь также стала дешевле на 5,2%, яблоки — на 2,5%, а бананы — на 2,4%.

Однако цены на огурцы выросли на 2,9%. Незначительное увеличение цен зафиксировано на колбасу, сливочное масло и фруктово-ягодные консервы для детского питания, где рост составил 1%.

Влас Северин