Коммерсантъ FM
Рою Джонсу вернули украденное золото

Самая скандальная олимпийская награда в боксе сменила хозяина

Один из величайших бойцов в истории — Рой Джонс — получил в подарок золотую олимпийскую медаль, которой его лишило, видимо, самое странное судейское решение, когда-либо принятое в боксе. Ее передал Джонсу его соперник по скандальному финалу сеульской Олимпиады 1988 года Пак Си Хун. Корейскому спортсмену в нем присудили победу, несмотря на то что по ходу всего боя американец не просто превосходил его, а превосходил на голову, нанеся почти втрое больше ударов. Вердикт спровоцировал реформы судейства в боксе, которые, впрочем, до сих пор не избавили его от скандалов, связанных с оценками арбитров.

Практически все ведущие медиаресурсы, освещающие бокс, в том числе такие, как ESPN и BoxingScene, обратили внимание на опубликованный на официальном канале в YouTube знаменитого американского бойца Роя Джонса короткий ролик. Действие разворачивается на ранчо Джонса в городе Пенсакола в штате Флорида. Боксер встречает человека азиатской внешности, с которым обнимается, не скрывая удивления и радости и называя «братом». Мужчины выходят на установленный в помещении ринг, внутри которого гость вручает даже не пытающемуся скрыть слезы хозяину круглую награду.

На самом деле, как выяснилось, этот визит состоялся больше двух лет назад, 30 мая 2023 года, но показать его Рой Джонс решился только сейчас. Человека, который его совершил, зовут Пак Си Хун, а речь идет об одном из самых трогательных и неожиданных жестов, которые видел мировой спорт.

Чтобы по-настоящему оценить его, нужно знать о том, что случилось с этими двумя людьми очень давно.

В 1988 году летняя Олимпиада проходила в Сеуле. Сборная страны, которая ее принимала, выставила на боксерский турнир довольно сильную команду. Сильной, как обычно, она была и у США. Но среди всех ее боксеров слишком явно выделялся тот, что выступал в категории до 71 кг. Молодого (ему не было и 20 лет) Роя Джонса невозможно было не заметить. Он играючи разделывался с оппонентами, кажется, просто издеваясь над ними: опускал руки, танцевал — и все равно уходил от чужих атак, а сам свои до цели доводил, когда хотел.

Выступления Джонса превратились в хит Олимпиады. А в финале ему достался как раз кореец Пак Си Хун. Поединок мало чем отличался от предыдущих матчей американца. Он снова толком не давал ничего сделать оппоненту, а сам жалил и жалил его. В то время на Олимпиадах не велась статистика ударов. Но позже эксперты подсчитали количество нанесенных в том бою: у Джонса в активе оказалось 86, у Пак Си Хуна почти втрое меньше — 32. Никто не сомневался, каким будет вердикт арбитров: настолько очевидное преимущество кого-то из бойцов в олимпийском финале редко увидишь. Однако рефери поднял вверх руку корейца, возмутив, кажется, даже полные его болельщиков трибуны.

Потом стали известны детали. Тогда поединки обслуживали пятеро боковых судей, выставлявших баллы по итогам каждого из трех раундов по довольно размытым критериям. Победителю раунда доставалось 20, проигравшему, если ему не отсчитали нокдаун или не сняли очки за какое-то нарушение,— 19. В бою Роя Джонса с Пак Си Хуном два арбитра — Заур Гваджава из СССР и Шандор Паяр из Венгрии — присудили выигрыш американцу с максимальным, то есть увиденным всеми, перевесом — 60:56. Но вот Альберто Дюран из Уругвая и Хиуад Ларби из Марокко каким-то образом отдали его Пак Си Хуну — 59:58. На карте Боба Касуле из Уганды значилась ничья 59:59, а уточнение африканского специалиста шокировало больше, чем цифры его уругвайского и марокканского коллег. Касуле указал, что по дополнительному критерию — агрессивности — лучше был кореец.

Сам Пак Си Хун, надо признать, отнесся к решению примерно так же, как публика. Он обнимал Роя Джонса, как обнимают победителей, поднимал его в воздух, подчеркивая, кто тут настоящий триумфатор.

Но протест американской команды Международный олимпийский комитет (МОК) удовлетворить отказался. Горечь от такого поражения Джонсу компенсировали Кубком Вэла Баркера: его вручают признанному наиболее техничным, а по сути — наиболее яркому боксеру Олимпиады.

Дальше случилось много чего еще. МОК инициировал расследование ЧП. The New York Times утверждала, что в ее материалах фигурировали показания, свидетельствовавшие о подкупе арбитров, а те трое, что предпочли корейца американцу, были пожизненно дисквалифицированы. Кроме того, начались реформы судейства в боксе, и до инцидента с Джонсом входившем в число видов, в которых регулярно появляются поводы сомневаться в объективности судей. В нем, например, наконец появилась электроника, фиксирующая попадания, и изменения в принципах определения победителя совершались постоянно. Но они не избавили бокс от судейских скандалов. Кульминацией была Олимпиада 2016 года в Рио-де-Жанейро. После нее дисквалифицировали всех работавших на боксерском турнире, полном спорных вердиктов, арбитров, а в контролирующей вид федерации разразился грандиозный административный кризис. Он смел в итоге всю ее верхушку.

Перечень вызвавших изумление судейских решений продолжает пополняться и в этом десятилетии. Но все-таки в большинстве рейтингов самых вызывающих из них верхнюю строчку до сих пор удерживает то, которое услышали в Сеуле Пак Си Хун и Рой Джонс, чьи пути после Олимпиады разошлись радикально.

Кореец практически сразу бокс бросил, переквалифицировавшись в преподавателя физкультуры, и, судя по всему, долго переживал свое такое специфическое чемпионство: говорили, что он пытался покончить жизнь самоубийством. А Рой Джонс перешел в профессионалы и быстро добился статуса культовой фигуры, развив свой талант артиста ринга до каких-то немыслимых масштабов. Он, типичный по антропометрии средневес, благодаря исключительной технике, реакции, чутью завоевал чемпионские пояса не только в «родной» категории до 72,6 кг, но и в следующих — суперсредней (до 76,2 кг), полутяжелой (до 79,4 кг) и даже супертяжелой. Его неоднократно признавали сильнейшим боксером года и целого десятилетия уважаемые издания и ассоциации, его популярность взлетела в какой-то момент до небес, поместив в ряд главных героев жанра вроде Мохаммеда Али или Майка Тайсона, и распространилась далеко за пределы Америки. Россия вообще предоставила ему, уже ветерану из ветеранов, в 2015 году свое гражданство, а Джонс с удовольствием его принял и провел в Москве бой с Энцо Маккаринелли, позиционируя себя россиянином. Правда, проиграл его.

Карьеру он завершил несколько лет назад и, казалось, не мог испытывать никаких рефлексий по поводу события, происшедшего в прошлом веке. Но нет же: взяв в руки медаль, которую у него украли судьи, разрыдался как ребенок.

Алексей Доспехов

«Я русский!»

Рой Джонс-младший родился 16 января 1969 года в городе Пенсакола (штат Флорида, США). Первым тренером будущего чемпиона мира стал его отец — Рой Джонс-старший, который также был профессиональным боксером. В 1984 году Джонс-младший выиграл юниорские Олимпийские игры в США, а в 1988 году взял серебро на Олимпиаде в Сеуле в весе до 71 кг
На фото: финальный бой с южнокорейским боксером Пак Си Хуном на Олимпиаде в Сеуле

Фото: Ron Kutz / AP

После Олимпиады-88 Рой Джонс-младший перешел в профессиональные боксеры, завершив любительскую карьеру со 121 победой при 13 поражениях. В мае 1993 года Джонс завоевал свой первый крупный титул, победив Бернарда Хопкинса и став чемпионом в среднем весе по версии IBF

Фото: Holly Stein / Allsport / Getty Images

После 34 побед на профессиональном ринге боксер потерпел первое поражение в марте 1997 года — от американца Монтелла Гриффина. Судьи дисквалифицировали Джонса за удар упавшего соперника. Но уже в августе того же года Рой Джонс вернул себе титул WBC в полутяжелом весе, нокаутировав Гриффина в матче-реванше (на фото)

Фото: Matt York / AP

До 2003 года Рой Джонс завоевал и отстоял титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF, IBO

Фото: John Gress / AP

В марте 2003 года в бою за звание чемпиона WBA в тяжелом весе Рой Джонс одержал победу по очкам над Джоном Руисом. Таким образом, Джонс стал первым бойцом, завоевавшим звания чемпиона мира в среднем, втором среднем, полутяжелом и тяжелом весе
На фото: с промоутером Доном Кингом в преддверии боя с Джоном Руисом

Фото: Damian Dovarganes / AP

После боя с Руисом Джонс должен был согласовать бой с обязательным претендентом на титул WBA Виталием Кличко, но стороны не пришли к соглашению, и Джонс вернулся в полутяжелый вес, защитив свои титулы в ноябре 2003 года в бою с Антонио Тарвером

Фото: Richard Drew / AP

В мае 2004 года в своем 50-м бою на профессиональном ринге Рой Джонс потерпел второе поражение в карьере (на фото) и первое поражение нокаутом — в матче-реванше с Антонио Тарвером

Фото: Eric Jamison / AP

После проигрыша Тарверу в 2004–2011 годах Джонс потерпел еще шесть поражений при пяти победах

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Рой Джонс является рекордсменом в полутяжелом весе по количеству побед (12) в боях за титул объединенного чемпиона по версиям WBA, WBC, IBF. Авторитетный журнал The Ring признал его боксером десятилетия по итогам 1990-х

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Всего за свою профессиональную карьеру Рой Джонс-младший одержал 66 побед (47 — нокаутом) при девяти поражениях

Фото: Mike Segar / Reuters

Рой Джонс известен также как рэпер и киноактер. На его счету два альбома, выпущенные в 2002 и 2004 годах, а также роли в фильмах «Матрица», «Адвокат дьявола» и ряде других
На фото: Рой Джонс в Голливуде с баскетболисткой Лизой Лесли

Фото: Kevin Winter / Getty Images

В России Рой Джонс-младший впервые выступил в 2011 году. 42-летний боксер получил нокаут в десятом раунде боя с Денисом Лебедевым (на фото второй справа)

Фото: Ivan Sekretarev / AP

В августе 2015 года боксер попросил у Владимира Путина российское гражданство. Это произошло в Севастополе, куда спортсмен приехал для участия в шоу «Сражение у горы Гасфорта». Президент пообещал Джонсу содействие, и в сентябре того же года боксер получил паспорт гражданина России
На фото: с президентом мотоклуба «Ночные волки» Александром Залдостановым в московском отделении ФМС

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

После получения российского гражданства в интервью боксер говорил, что собирается заниматься бизнесом в России. Спортсмен также давал мастер-классы, в том числе для сотрудников МВД (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В декабре 2015 года в Москве Рой Джонс-младший проиграл нокаутом британцу Энцо Маккаринелли бой (на фото) за звание суперчемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA. В феврале 2018 года в Пенсаколе он провел последний бой в карьере, выиграв у американца Скотта Сигмона

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

  Газета «Коммерсантъ» №162 от 05.09.2025, стр. 12

