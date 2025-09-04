Рою Джонсу вернули украденное золото

Один из величайших бойцов в истории — Рой Джонс — получил в подарок золотую олимпийскую медаль, которой его лишило, видимо, самое странное судейское решение, когда-либо принятое в боксе. Ее передал Джонсу его соперник по скандальному финалу сеульской Олимпиады 1988 года Пак Си Хун. Корейскому спортсмену в нем присудили победу, несмотря на то что по ходу всего боя американец не просто превосходил его, а превосходил на голову, нанеся почти втрое больше ударов. Вердикт спровоцировал реформы судейства в боксе, которые, впрочем, до сих пор не избавили его от скандалов, связанных с оценками арбитров.

Фото: dpa / picture alliance / Getty Images

Практически все ведущие медиаресурсы, освещающие бокс, в том числе такие, как ESPN и BoxingScene, обратили внимание на опубликованный на официальном канале в YouTube знаменитого американского бойца Роя Джонса короткий ролик. Действие разворачивается на ранчо Джонса в городе Пенсакола в штате Флорида. Боксер встречает человека азиатской внешности, с которым обнимается, не скрывая удивления и радости и называя «братом». Мужчины выходят на установленный в помещении ринг, внутри которого гость вручает даже не пытающемуся скрыть слезы хозяину круглую награду.

На самом деле, как выяснилось, этот визит состоялся больше двух лет назад, 30 мая 2023 года, но показать его Рой Джонс решился только сейчас. Человека, который его совершил, зовут Пак Си Хун, а речь идет об одном из самых трогательных и неожиданных жестов, которые видел мировой спорт.

Чтобы по-настоящему оценить его, нужно знать о том, что случилось с этими двумя людьми очень давно.

В 1988 году летняя Олимпиада проходила в Сеуле. Сборная страны, которая ее принимала, выставила на боксерский турнир довольно сильную команду. Сильной, как обычно, она была и у США. Но среди всех ее боксеров слишком явно выделялся тот, что выступал в категории до 71 кг. Молодого (ему не было и 20 лет) Роя Джонса невозможно было не заметить. Он играючи разделывался с оппонентами, кажется, просто издеваясь над ними: опускал руки, танцевал — и все равно уходил от чужих атак, а сам свои до цели доводил, когда хотел.

Выступления Джонса превратились в хит Олимпиады. А в финале ему достался как раз кореец Пак Си Хун. Поединок мало чем отличался от предыдущих матчей американца. Он снова толком не давал ничего сделать оппоненту, а сам жалил и жалил его. В то время на Олимпиадах не велась статистика ударов. Но позже эксперты подсчитали количество нанесенных в том бою: у Джонса в активе оказалось 86, у Пак Си Хуна почти втрое меньше — 32. Никто не сомневался, каким будет вердикт арбитров: настолько очевидное преимущество кого-то из бойцов в олимпийском финале редко увидишь. Однако рефери поднял вверх руку корейца, возмутив, кажется, даже полные его болельщиков трибуны.

Потом стали известны детали. Тогда поединки обслуживали пятеро боковых судей, выставлявших баллы по итогам каждого из трех раундов по довольно размытым критериям. Победителю раунда доставалось 20, проигравшему, если ему не отсчитали нокдаун или не сняли очки за какое-то нарушение,— 19. В бою Роя Джонса с Пак Си Хуном два арбитра — Заур Гваджава из СССР и Шандор Паяр из Венгрии — присудили выигрыш американцу с максимальным, то есть увиденным всеми, перевесом — 60:56. Но вот Альберто Дюран из Уругвая и Хиуад Ларби из Марокко каким-то образом отдали его Пак Си Хуну — 59:58. На карте Боба Касуле из Уганды значилась ничья 59:59, а уточнение африканского специалиста шокировало больше, чем цифры его уругвайского и марокканского коллег. Касуле указал, что по дополнительному критерию — агрессивности — лучше был кореец.

Сам Пак Си Хун, надо признать, отнесся к решению примерно так же, как публика. Он обнимал Роя Джонса, как обнимают победителей, поднимал его в воздух, подчеркивая, кто тут настоящий триумфатор.

Но протест американской команды Международный олимпийский комитет (МОК) удовлетворить отказался. Горечь от такого поражения Джонсу компенсировали Кубком Вэла Баркера: его вручают признанному наиболее техничным, а по сути — наиболее яркому боксеру Олимпиады.

Дальше случилось много чего еще. МОК инициировал расследование ЧП. The New York Times утверждала, что в ее материалах фигурировали показания, свидетельствовавшие о подкупе арбитров, а те трое, что предпочли корейца американцу, были пожизненно дисквалифицированы. Кроме того, начались реформы судейства в боксе, и до инцидента с Джонсом входившем в число видов, в которых регулярно появляются поводы сомневаться в объективности судей. В нем, например, наконец появилась электроника, фиксирующая попадания, и изменения в принципах определения победителя совершались постоянно. Но они не избавили бокс от судейских скандалов. Кульминацией была Олимпиада 2016 года в Рио-де-Жанейро. После нее дисквалифицировали всех работавших на боксерском турнире, полном спорных вердиктов, арбитров, а в контролирующей вид федерации разразился грандиозный административный кризис. Он смел в итоге всю ее верхушку.

Перечень вызвавших изумление судейских решений продолжает пополняться и в этом десятилетии. Но все-таки в большинстве рейтингов самых вызывающих из них верхнюю строчку до сих пор удерживает то, которое услышали в Сеуле Пак Си Хун и Рой Джонс, чьи пути после Олимпиады разошлись радикально.

Кореец практически сразу бокс бросил, переквалифицировавшись в преподавателя физкультуры, и, судя по всему, долго переживал свое такое специфическое чемпионство: говорили, что он пытался покончить жизнь самоубийством. А Рой Джонс перешел в профессионалы и быстро добился статуса культовой фигуры, развив свой талант артиста ринга до каких-то немыслимых масштабов. Он, типичный по антропометрии средневес, благодаря исключительной технике, реакции, чутью завоевал чемпионские пояса не только в «родной» категории до 72,6 кг, но и в следующих — суперсредней (до 76,2 кг), полутяжелой (до 79,4 кг) и даже супертяжелой. Его неоднократно признавали сильнейшим боксером года и целого десятилетия уважаемые издания и ассоциации, его популярность взлетела в какой-то момент до небес, поместив в ряд главных героев жанра вроде Мохаммеда Али или Майка Тайсона, и распространилась далеко за пределы Америки. Россия вообще предоставила ему, уже ветерану из ветеранов, в 2015 году свое гражданство, а Джонс с удовольствием его принял и провел в Москве бой с Энцо Маккаринелли, позиционируя себя россиянином. Правда, проиграл его.

Карьеру он завершил несколько лет назад и, казалось, не мог испытывать никаких рефлексий по поводу события, происшедшего в прошлом веке. Но нет же: взяв в руки медаль, которую у него украли судьи, разрыдался как ребенок.

Алексей Доспехов