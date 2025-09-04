Силуанов: ситуация с бензином в регионах «под контролем»

В регионах России отсутствуют проблемы со снабжением бензином, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, ситуация находится «под контролем».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Такой вывод глава Минфина сделал из разговора с министром энергетики Сергеем Цивилевым. «Он сказал, что вопросов проблем снабжения нефтепродуктами в наших регионах, включая, естественно, бензин на заправках, нет. И не будет. Все под контролем»,— сказал господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

3 сентября цены на бензин АИ-95 на Петербургской бирже по индексу европейской части выросли до 82,38 тыс. руб./т, установив новый рекорд. Предыдущий был поставлен 19 августа. АИ-92 подорожал до 70,64 тыс. руб./т. Дизтопливо выросло в цене до 62,41 тыс. руб./т — максимум с начала года.

Как рассказал «Ъ» источник в отрасли, накануне в Минэнерго прошло совещание под руководством замминистра Павла Сорокина. На нем, среди прочего, было предложено перенаправление экспортных объемов дизтоплива на внутренний рынок.

