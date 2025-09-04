В Челябинске открылась школа креативных индустрий

Первая школа креативных индустрий открылась в Челябинске. Новое образовательное учреждение заработало на базе детской художественной школы искусств имени Н. Л. Аристова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Школа расположена в здании по улице Академика Королева. В ней смогут бесплатно заниматься подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Двухлетняя программа включает занятия по звукорежиссуре, фото- и видеопроизводству, анимации, 3D-графике, обучение дизайну, электронной музыке, театральным технологиям.

В первый год ученики познакомятся с основами всех направлений, после чего смогут выбрать полюбившуюся специализацию для создания творческого проекта. Далее их ждет итоговая аттестация, а после выпуска они получают свидетельство об окончании школы.