Данковский водоканал выплатит 7,9 млн за воздействие на окружающую среду

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора и постановил взыскать с местного МУП «Данковский водоканал» 7,9 млн руб. Речь идет о задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Согласно иску, МУП не предоставил декларацию о плате за НВОС в 2020 году. Росприроднадзор самостоятельно рассчитал ее размер и предъявил водоканалу, однако последний добровольно не погасил задолженность. Это послужило поводом для обращения в суд.

В конце июня Росприроднадзор взыскал с «Данковского водоканала» более 2,1 млн руб. за загрязнение реки Дон в 2023 году.

