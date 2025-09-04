Ярославский пенсионер отдал мошенникам 9,4 млн рублей

В Заволжском районе Ярославля полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве после заявления 57-летнего местного жителя, лишившегося 9,4 млн руб. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявитель рассказал, что ему на домашний телефон позвонил якобы сотрудник военной прокуратуры и сообщил о совершенном переводе денег от его лица на финансирование незаконного вооруженного формирования. Потом мошенник настоял, что во избежание дополнительных финансовых потерь нужно «задекларировать имеющиеся средства».

«Не усомнившись в словах злоумышленника, пенсионер передал курьеру первую часть денежных средств в размере 6 млн руб. по месту жительства. На другой день, проследовав на указанный мошенниками адрес, передал еще более 3,4 млн руб. неизвестному лицу»,— сообщили в УМВД.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что 82-летняя жительница города отдала курьеру мошенников 3,8 млн руб. после кодового слова «Владимир».