Ярославскую пенсионерку убедили передать курьерам 3,8 млн рублей

В Ярославле 82-летняя местная жительница передала курьерам мошенников более 3,8 млн руб. Один из курьеров был задержан сразу после встречи с пенсионеркой, сообщили в областном УМВД.

По данным правоохранителей, 20-летний уроженец Башкортостана приехал к дому на улице Лизы Чайкиной, в ходе беседы с пенсионеркой назвал кодовое слово «Владимир» и получил сверток с деньгами. Выйдя из подъезда, был задержан полицейскими.

«Гражданином даны признательные показания, он сообщил, что согласился на работу "курьером по перевозке денег", откликнувшись на предложение в одном из мессенджеров. После получения денежных средств по указанию "кураторов" обвиняемый должен был поехать в Москву и перевести деньги, находившиеся в свертке. За проделанную работу полагалось вознаграждение в размере 1,5% от полученной суммы»,— рассказали в УМВД.

В отношении курьера возбуждено дело о покушении на мошенничество. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Алла Чижова