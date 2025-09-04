Вооруженные силы России (ВС РФ) контролируют территорию Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки войск «Восток». Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.

Кроме того, подразделения «Востока» установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области, говорится в публикации.

Сегодня в ведомстве также сообщили, что бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям Украины в районах шести населенных пунктов. Группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике в пяти населенных пунктах, в том числе в Харьковской и Курской областях, ДНР и ЛНР. Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах десяти населенных пунктов, а подразделения группы войск «Днепр» — в четырех