Черное море затянуло пленкой

Новые выбросы нефтепродуктов зафиксированы на побережье Тамани. Мониторинговые группы обнаружили загрязнение береговой полосы в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. Небольшие сгустки мазута появились на участке берега от порта Тамань до мыса Железный Рог. На ликвидацию выброса вышли спасатели и волонтеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Анапе также фиксируют последствия новой утечки нефтепродуктов в конце августа. Местные жители уже наблюдают ущерб от последней аварии, говорит волонтер Александр Величко: «Был огромный выброс сырой нефти, которую не смогли локализовать, так как был шторм, и это пятно, по утверждениям некоторых специалистов, площадью около 300 кв. км растянуло по Черному морю. Какую-то часть обработали сорбентом, сейчас как раз в районе станицы Благовещенской и на нескольких участках Анапы в районе каменистых пляжей выбросило этот сорбент, испачканный нефтью. Также сейчас заработала техника, опять подключились люди к уборке. Что-то не везет нам в Анапе, только оправились от одного, внезапно опять такая трагедия.

Проблема не глобальная, но все равно неприятно. Опять пляж испачканный, уже появились испачканные птицы, на это все очень больно и печально смотреть».

Волонтеры доставляют в реабилитационный центр новых пострадавших птиц. Интоксикация от нефтепродуктов для них смертельна, говорит координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк: «Нефть — не мазут, она гораздо более жидкая и разливается тонким слоем. Мазут еще плывет пятнами. Еле заметный слой нефти хорошо препятствует растворению кислорода в воде, соответственно, под нефтью мало кислорода.

Эта пленка хорошо липнет на рыб и птиц, поскольку птицы много плавают и ныряют, то набирают на себя гораздо больше. В отличие от мазута, который прилипает к перьям, нефть пропитывает перья и обжигает кожу. Как и в мазуте, в нефти есть канцерогенные и мутагенные вещества. Соответственно, контакт с нефтью означает увеличение вероятности заболеть раком или получить потомство мутантов».

На новом загрязненном участке работают 19 сотрудников «Кубань-СПАС», оперативная группа муниципалитета и волонтеры. Задействовано четыре единицы техники. Фракции мазута в диаметре составляют 3-5 см. В среду специалисты очистили около 1 км побережья. Собрано 290 мешков замазученного грунта.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина