WP: Трамп отказался от торгового соглашения с Индией из-за российской нефти

Президент США Дональд Трамп отказался одобрить предложенное его командой торговое соглашение с Индией, требуя от Нью-Дели сокращения закупок российской нефти, сообщает The Washington Post со ссылко на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

По данным газеты, госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир представили Трампу новое предложение, предусматривающее значительное снижение пошлин на американские товары. Однако президент настаивает на обязательстве Индии сократить импорт нефти из России.

Источники WP отмечают, что отношения между США и Индией достигли самого низкого уровня за последние десятилетия. Кризис усугубили высказывания торгового советника президента США Питера Наварро, который раскритиковал Индию за закупку нефти из России, заявив, что это косвенно поддерживает боевые действия на Украине.

Американский чиновник рассказал газете, что в администрации Трампа осознают бесполезность комментариев Наварро, так как он не участвует в переговорах с Индией. Госдепартаменту поручено стабилизировать ситуацию. Однако другой источник отметил, что администрация Трампа рассматривает российскую нефть и торговлю как два отдельных вопроса, но продолжающиеся закупки Индией российской нефти не способствуют улучшению отношений.