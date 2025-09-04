Суд в Липецке вынес решение по спору из-за незаконченного благоустройства кладбища

Арбитражный суд Липецкой области полностью удовлетворил иск местного ООО «Регионстройхолдинг» к местному же ООО «Строймастер-Л» о взыскании 900 тыс. руб. за незаконченные строительно-монтажные работы на кладбище в селе Сселки, административно входящем в Липецк. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным портала госзакупок, в октябре 2022 года МКУ «Управление строительства города Липецка» заключило с «Регионстройхолдингом» контракт на благоустройство кладбища за 59,5 млн руб., впоследствии его стоимость выросла до 63,9 млн руб. Организации предстояло благоустроить погост, проложить водопроводные трубы и асфальт до декабря 2022-го. «Регионстройхолдинг» полностью исполнил обязательства, но не уложился в предъявленные сроки, за что получил неустойку в 62 тыс. руб. При этом в октябре организация заключила соглашение с субподрядчиком «Строймастер-Л» и перечислила на его счет 10,6 млн руб. для выполнения работ на объекте. В итоге контрагент исполнил обязательства лишь на 9,7 млн руб.

В сентябре 2024 года «Регионстройхолдинг» направил «Строймастеру-Л» претензию с требованием о расторжении договора в одностороннем порядке, возврате неосвоенного аванса в размере 866 тыс. руб. и выплате 54 тыс. руб. в качестве компенсации. «Строймастер-Л» проигнорировал претензию, после чего подрядчик инициировал судебное разбирательство.

По данным Rusprofile, ООО «Регионстройхолдинг» зарегистрировано в июне 2018 года в Липецке для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и владельцем компании является Роман Поляков. За 2024 год выручка общества составила 112 млн руб., чистая прибыль — 45 млн руб. ООО «Строймастер-Л» зарегистрировано в январе 2022 года в Липецке. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором является Дмитрий Хмелев, учредителем — Денис Зеленин. Компания завершила 2022 год с выручкой в 100 млн руб. и чистой прибылью в 1,1 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. С 11 августа компания находится в процессе ликвидации.

Кабира Гасанова