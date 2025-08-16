В Татарстане число проданных легковых авто из Китая сократилось на 35%

В Татарстане за семь месяцев 2025 года было продано 14,2 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

Доля китайских легковых автомобилей в январе — июле этого года составила 48,1% от рынка. В прошлом году этот показатель составлял 53,3%.

По данным агентства, самыми популярными брендами из Китая на автомобильном рынке Татарстана стали Chery (с долей в 11,4%), Haval (10,6%), Changan (5,6%), Geely (5,2%) и Jetour (3%).

В первом полугодии 2025 года было зафиксировано снижение продаж грузовых автомобилей «КамАЗ» и легких коммерческих автомобилей «Соллерс».

Диана Соловьёва