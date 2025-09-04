В Магнитогорском птицеводческом комплексе нашли экологические нарушения

Уральское управление Росприроднадзора выдало ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Несоблюдение правил сотрудники управления Росприроднадзора обнаружили во время плановой выездной проверки. Они отобрали пробы промышленных выбросов, сточных вод и отходов производства. Выяснилось, что у организации нет комплексного экологического разрешения. Кроме того, на территории фабрики сбрасывают неочищенные сточные воды без необходимых документов и с превышением предельных значений загрязняющих веществ в пруд, откуда они попадают в реку Сухая. Воздух в рамках производственного контроля не анализируют, соответствующий отчет не предоставляют. Нет на предприятии и утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Учет образующихся отходов ведется недостоверно. Помимо этого, в воздух выбрасываются загрязняющие вещества.

В отношении юридического и должностных лиц комплекса примут меры административного воздействия. Выполнение предписания контролируется надзорным ведомством.

Виталина Ярховска