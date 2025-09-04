Минпросвещения разработает единые требования к оборудованию для школ

Минпросвещения разработает единые требования к оборудованию классов для российских школ, сообщил министр Сергей Кравцов на полях ВЭФ-2025. Также ведомство работает над стандартом для закупок оборудования в образовательные учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам министра, стандарты определят, какое оборудование должно стоять в кабинетах физики, математики, химии, биологии и др. Сейчас таких требований в школах нет.

«Мы провели большой анализ по всем школам и увидели, что оборудование очень разное. И не всегда это оборудование того качества, которое хотелось. Мы увидели, что зачастую регионы закупают не то, что нужно школам. Поэтому система на сегодняшний день недостаточно прозрачна»,— сказал господин Кравцов (цитата по «РИА Новости»).

В январе Сергей Кравцов сообщал, что ведомство готовит законопроект о единой визуализации пространств во всех школах в стране. Он пояснял, что речь идет в том числе о пространствах, посвященных Великой Отечественной войне.

Полина Мотызлевская