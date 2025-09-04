Делегация КНР встретится с депутатами Европарламента впервые за семь лет

Делегация китайских чиновников осенью посетит Европейский парламент и проведет первые за семь лет переговоры с европейскими законодателями. Об этом Politico сообщил депутат ЕП, глава межпарламентской делегации ЕС и КНР Энгин Эроглу. По его словам, планируется, что в мае европейская сторона нанесет ответный визит в Китай.

Подготовка встречи китайской делегации с Европарламентом находится на завершающей стадии. Их приезд запланирован на середину октября или начало ноября. Как рассказал Энгин Эроглу, планируется обсудить российско-украинский конфликт, вопросы торговли, а также работу ООН.

Последний раз депутаты Европарламента встречались с китайскими чиновниками в мае 2018 года в Пекине. Сначала переговоры были приостановлены из-за пандемии COVID-19, а затем — из-за разрыва дипломатический отношений: в 2021 году Китай ввел санкции против пяти европейских законодателей из комитета по правам человека, а ЕП ответил запретом на любые дипломатические контакты с китайской стороной.

В апреле 2025 года санкции были отменены. А в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта встретились с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. «Нам необходимо изменить статус-кво наших торговых отношений. Сейчас у нас огромный торговый дефицит с Китаем, и нам нужно его сократить»,— пояснил Энгин Эроглу попытки восстановить дипломатические отношения с КНР.

Лусине Баласян