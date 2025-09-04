Через Челябинскую область не пропустили 41 тонну дынь и лука из Казахстана

На границе в Челябинской области не допустили к ввозу две партии дынь и репчатого лука из Казахстана общим весом 41 т. Автомобили с грузом вернули обратно в пункт отправления, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Людмила Зинченко, Коммерсантъ Фото: Людмила Зинченко, Коммерсантъ

Транспорт досмотрели на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицк). Первая машина с 19 т дынь следовала из Шымкента в Первоуральск Свердловской области. В ходе проверки груза выяснилось, что на маркировке не указано место происхождения дынь.

Вторая машина направлялась из Жамбылской области Казахстана в Екатеринбург. Инспекторы установили, что транспорт должен был пересечь границу через пункт пропуска – «Петухово» в Курганской области. Однако водитель поехал по другому пути.

Водителей оштрафовали за нарушение порядка ввоза.