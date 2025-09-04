Росгвардейцы задержали москвича с ножом на детской площадке

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали мужчину, ходившего с ножом по детской площадке. Им оказался 32-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на улице Туристская. Как сообщили очевидцы, нетрезвый правонарушитель устроил драку. После этого он стал угрожать гражданам ножом, в том числе семьям с детьми.

При задержании мужчина не смог объяснить силовикам причины своего поведения. Правонарушителя доставили в отделение полиции для установления обстоятельств произошедшего.

Никита Черненко