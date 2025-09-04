Решетников заявил, что экономика России охлаждается быстрее ожидаемого

Экономика России охлаждается быстрее прежних ожиданий, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Министерство находится на финальной стадии обновления макроэкономического прогноза, который скоро представят правительству.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось»,— отметил Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).

Министр добавил, что аналитики рассматривают различные варианты, включая стрессовые сценарии. В базовом сценарии некоторые показатели будут скорректированы по сравнению с апрельскими условиями. «Мы на финальном этапе, в ближайшее время внесем прогноз в правительство»,— подчеркнул господин Решетников.

Согласно результатам актуального консенсус-опроса ЦБ пула макроэкономистов, россиян ожидает курс 90 руб./$. Сейчас экономика России идет по нижней границе прогнозов регулятора о ее росте. Несмотря на оптимистичные ожидания по инфляции и ключевой ставке, прогнозы в отношении экономической активности ухудшились.

