«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о первых результатах работы нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Импортозамещение, как ответ на санкции, охватило многие отрасли, в том числе фармацевтику. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, сейчас примерно две трети препаратов в аптеках отечественные. Но в планах довести к концу десятилетия долю стратегически важных лекарств, производимых в стране, до 80%. Именно на это направлен нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья». Предполагается, что отечественные медицинские компании будут не только наращивать выпуск лекарств, но и создавать современные диагностические и терапевтические приборы. Причем не менее половины разработок должны быть внедрены в практику.

Несмотря на то, что до 2030-го еще пять лет работы, первые результаты уже есть. Клинические исследования проходят новые лекарства и медицинские изделия, а также разрабатываются оригинальные препараты и приборы. Это и средства от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, тест-системы с искусственным интеллектом для оценки роста злокачественных опухолей и даже установки для бор-нейтронозахватной терапии. Отдельный блок нацпроекта посвящен подготовке кадров для отрасли. Планируется, что около 3 тыс. студентов и ординаторов пройдут стажировки более чем в 150 организациях. В результате, как ожидается, уже через пять лет значительная доля лекарств на аптечных полках будет российского производства.