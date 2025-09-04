Ижевский «Газпром» вернул подачу газа МУП «СПдУ» после подписания соглашения

МУП «СПдУ» подписал с ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» соглашение о реструктуризации задолженности по природному газу — муниципальному предприятию предоставят рассрочку. Поставки ресурса возобновлены, рассказали «Ъ-Удмуртия» в администрации Ижевска.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в конце августа газоснабжающая компания отключила МУП от газа из-за долгов, что привело к ограничению подачи горячей воды. «После подписания указанного соглашения “Газпром межрегионгаз Ижевск” 29 августа возобновил поставку газа на котельные МУП “СПдУ”»,— говорится в сообщении. Глубина задолженности МУПа составляет 18 месяцев.

Основной причиной возникновения задолженности «СПдУ» в горадминистрации назвали ранее принятые тарифы минстроя Удмуртии, которые «не покрывают обоснованные расходы в части покупки природного газа».

Напомним, теплоснабжающие организации (ТСО) Удмуртии задолжали более 900 млн руб. ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск». Три ТСО Ижевска, включая МУП «СПдУ», были отключены от поставки ресурса. Эксперты отмечают, что такая ситуация типична для летнего периода, особенно для МУПов. В случае перебоев с горячей водой по причине задолженности ТСО по газу, юристы рекомендуют направлять коллективные жалобы в адрес компаний-должников и обращаться в суд.

