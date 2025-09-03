Газоубыточное состояние

Теплоснабжающие организации (ТСО) Удмуртии задолжали более 900 млн руб. ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск». Три ТСО Ижевска, включая МУП «СПдУ», отключены от поставки ресурса, что может повлиять на обеспечение обслуживаемых домов горячей водой. Эксперты отмечают, что такая ситуация типична для летнего периода, особенно для МУПов. В случае перебоев с горячей водой по причине задолженности ТСО по газу, юристы рекомендуют направлять коллективные жалобы в адрес компаний-должников и обращаться в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Теплоснабжающие организации (ТСО) Удмуртии задолжали более 900 млн руб. ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», сообщает пресс-служба газоснабжающей организации. Крупнейшие должники находятся в Ижевске, Сарапуле и Можге, а также в Завьяловском, Игринском, Камбарском и Воткинском районах. «С начала года региональная компания подала в суды 56 исковых заявлений о взыскании задолженности за газ с юридических лиц на сумму более 950 млн руб., уже взыскано 623 млн руб.»,— отметил заместитель генерального директора по реализации газа Владимир Дрокин.

Как уточнили «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ижевск», компания поставляет газ 71 ТСО Удмуртии. Более 50 из них имеют задолженность перед организацией-поставщиком. В связи с задолженностью «Газпром межрегионгаз Ижевск» в июне прекратил поставку газа «Республиканской тепловой компании», расположенной в Воткинске. Ее долг достиг 85 млн руб. Однако в сентябре, несмотря на сохранение задолженности, подачу газа возобновили в преддверии отопительного сезона (оставить ТСО без ресурса для подачи отопления жителям организация не может, согласно постановлению правительства РФ № 354.— “Ъ-Удмуртия”).

С 26 августа от газа были отключены три ТСО Ижевска — МУП «СПдУ», ООО «Котельная 20» и УК «Спутник». Общая задолженность трех компаний столицы Удмуртии к концу лета составила 90 млн руб. «На данный момент компании продолжают наращивать долг, не оплачивая накопившиеся суммы. Подачу газа пока не возобновляем. По МУП “СПдУ” сейчас ведутся переговоры с муниципалитетом. Администрация города предлагает различные варианты погашения образовавшейся задолженности. По другим ТСО изменений нет»,— уточнил представитель газоснабжающей компании (данные на 3 сентября).

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ижевск» добавили, что в сентябре предупреждение об ограничении газоснабжения получат больше 30 ТСО Удмуртии. В их числе пять ижевских организаций — ООО «ЭнергоРесурс», УК «Теремок», УК «Стандарт», расчетный центр «ИУЖФ» и ТСН «Горького 147».

В МУП «СПдУ», ООО «Котельная 20» и УК «Спутник» ситуацию не прокомментировали. На момент публикации от администрации Ижевска ответ по ситуации с МУП «СПдУ» также не поступил.

Председатель объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев сообщил «Ъ-Удмуртия», что для небольших частных и ведомственных ТСО задержка с оплатой газа в летний период является «регулярной историей», повторяющейся из года в год.

«В летний период, когда ТСО вырабатывают только энергию для подачи в дома горячей воды, у них идет просадка по оборотам и мощностям. При этом объем работы практически такой же как и зимой, когда в дома поставляется еще и теплоноситель для отопления. Но денег они получают меньше и появляется кассовый разрыв, он догоняется при наступлении отопительного сезона. Такая динамика была всегда, но в последние годы “Газпром” обычно не прибегал к подобным санкциям. Текущим летом компания избрала более жесткий подход к должникам»,— рассказал эксперт.

Господин Евсеев уточнил, что платежи горожан за горячую воду и подачу тепла проходят через «Энергосбыт Плюс». Компания выступает агентом фактических поставщиков. Около 20% домов в городе подключены к распределенной сети, им услугу предоставляют многочисленные ТСО. Остальным 80% жилых домов горячую воду поставляет непосредственно «Энергосбыт Плюс».

Отдельно господин Евсеев остановился на ситуации с МУП «СПдУ». По его словам, задолженность муниципальных компаний перед поставщиками услуг — еще более распространенное явление, характерное как для Удмуртии, так и для других российских регионов. Признаков банкротства организации, отметил он, нет.

«Тяжелая история с МУПами заключается в том, что все убыточные, неинтересные коммерческим организациям объекты муниципалитет берет на себя. Как следствие, для муниципальных компаний выход на точку безубыточности затруднителен. К тому же, “СпДУ” выступает одновременно и теплоснабжающей и управляющей организацией. Функционировать он может только за счет бюджетных вливаний»,— добавил председатель объединения советов домов.

Он пояснил, что даже в случае, если будет принято решении о ликвидации МУПа, то вместо него появится другая муниципальная организация-правопреемник. «В любом случае жилые дома, бюджетные учреждения, стратегические объекты, ранее обслуживаемые организацией, оставлены не будут»,— считает спикер.

Число жителей-должников перед ТСО в многоквартирных домах Ижевска, по словам господина Евсеева, в среднем составляет 5-7%. Однако в отдельных «неблагополучных» домах их число может достигать 30% жильцов, а задолженность может формироваться годами.

Юрист Сергей Двинянин отмечает, что вызванные задолженностью ТСО перед «Газпром межрегионгаз Ижевск» перебои в подаче горячей воды, как и любые другие, строго ограничены постановлением правительства РФ № 354. Если они превышают допустимые нормы, жильцы имеют право на перерасчет платы и компенсацию.

Юрист рассказал, что для защиты своих интересов можно жаловаться в управляющую компанию, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, а также обращаться в суд с требованиями о восстановлении услуги, перерасчете, взыскании неустойки и компенсации. Кроме того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, жильцы вправе перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

«О наличии судебных прецедентов, когда жители подавали бы в суд на ТСО по причине ее задолженности поставщикам ресурсов, в Удмуртии неизвестно. Жители напрямую не могут заставить УК погасить задолженность. Однако коллективные жалобы и судебные иски вынуждают УК восстанавливать подачу горячей воды и нести расходы на перерасчеты и штрафы. В результате этого управляющие компании часто договариваются с поставщиками и закрывают долги, чтобы избежать дальнейших санкций»,— констатирует господин Двинянин.

По его словам, поставщики ресурсов регулярно взыскивают задолженность с УК и ТСЖ в арбитражных судах, и такие дела составляют значительную часть судебной практики. В свою очередь, управляющие компании активно взыскивают долги с жителей-неплательщиков — через судебные приказы или иски, а затем через службу судебных приставов.

«В любом случае отключить от горячей воды потребителя, оплатившего услугу, ТСО не могут, поскольку это создает угрозу жизни и здоровью населения»,— заключил юрист.

Дмитрий Горбунов