Жительница Чебоксар лишилась 2 млн рублей после интернет-знакомства

Жительница Чебоксар потеряла почти 2 млн руб после знакомства в интернете с мужчиной, который посоветовал ей заработать на криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Чебоксарам.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 3 сентября в отдел полиции обратилась 47-летняя женщина. По ее словам, войдя в доверие к потерпевшей, новый знакомый порекомендовал ей «специалиста», от которого она получила ссылку на мобильное приложение брокерской компании.

Следуя инструкциям, женщина перевела на счета неизвестных около 2 млн руб, которые получила в кредит. После этого и консультант, и знакомый по переписке перестали выходить на связь с потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что с начала года телефонные мошенники похитили у жителей Татарстана более 3 млрд руб.

Анар Зейналов