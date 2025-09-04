Жительница Чебоксар лишилась 2 млн рублей после интернет-знакомства
Жительница Чебоксар потеряла почти 2 млн руб после знакомства в интернете с мужчиной, который посоветовал ей заработать на криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Чебоксарам.
Жительница Чебоксар потеряла 2 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, 3 сентября в отдел полиции обратилась 47-летняя женщина. По ее словам, войдя в доверие к потерпевшей, новый знакомый порекомендовал ей «специалиста», от которого она получила ссылку на мобильное приложение брокерской компании.
Следуя инструкциям, женщина перевела на счета неизвестных около 2 млн руб, которые получила в кредит. После этого и консультант, и знакомый по переписке перестали выходить на связь с потерпевшей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее сообщалось, что с начала года телефонные мошенники похитили у жителей Татарстана более 3 млрд руб.