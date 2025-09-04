В Кургане компанию включили в «черный список» из-за срыва поставки лекарств

Курганское УФАС России включило ООО «Мастер-фарм» в реестр недобросовестных поставщиков после отказа компании поставить по госконтракту необходимые лекарства, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Жалобу на действия организации подала Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста. Учреждение заключило договор с подрядчиком, который обязался поставить лекарство «Дорназа Альфа» от иностранного производителя SIA Pharmamax. Однако, по заявлению «Мастер-фарм», из-за трудностей международной логистики и санкций в отношении России привезти препарат не удалось. Больница в одностороннем порядке разорвала контракт и закупила товар у другой компании.

Проверка антимонопольного органа показала, что у организации не было документальных подтверждений препятствий к исполнению обязательств, наладить сотрудничество с производителем аналогичных препаратов она не пыталась. Действия «Мастер-фарм» признали недобросовестными.

Виталина Ярховска