По данным на 1 июня 2025 года, в Татарстане задолженность застройщиков, использующих эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, выросла до 230,4 млрд руб. Об этом сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на данные Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долги застройщиков Татарстана перед банками выросли до 230,4 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Долги застройщиков Татарстана перед банками выросли до 230,4 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За месяц показатель задолженности застройщиков перед банками увеличился на 10,6 млрд руб. (на 4,8%), а с начала года — на 31,7 млрд руб. (на 15,9%). На 1 января долги застройщиков составляли 198,6 млрд руб.

Татарстан является лидером среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по размеру задолженности перед банками. Общая сумма кредитных договоров застройщиков Татарстана на начало лета составила 636,8 млрд руб., что на 22,4 млрд руб. больше, чем в предыдущем месяце.

Диана Соловьёва