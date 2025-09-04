Минздрав: СВО стала «драйвером развития» медицинской реабилитации в России

Проведение военной операции на Украине стало одним из «драйверов развития» медицинской реабилитации в России, заявил на полях ВЭФ-2025 замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По его словам, отечественная промышленность показывает в этом направлении серьезные успехи.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно представленным господином Фисенко данным, за семь месяцев 2025 года услуги по медицинской реабилитации были оказаны более 1 млн пациентов. «Мы каждый год показываем прирост на 20-30%,— сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»). — Это связано не с тем, что стали больше болеть, больше получать травмы, увечья и так далее». Он пояснил, что «впервые несколько лет назад масштабно этим занялись», поэтому теперь у каждого врача «есть осознание, что реабилитация – это логичное и необходимое завершение любого практически лечения».

Среди участников военной операции с инвалидностью 58% имеют II группу, из них 85% получили инвалидность из-за комбинированных минно-взрывных травм, сообщали в Федеральном центре научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Там отмечали, что 14,8% участников СВО с инвалидностью являются инвалидами I группы, 26,9% — инвалидами III группы. В апреле глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщала, что среди подопечных фонда — 22 тыс. военнослужащих имеют тяжелую инвалидность. 47% из них смогли трудоустроиться после реабилитации.

Полина Мотызлевская