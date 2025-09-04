Россияне стали вдвое чаще интересоваться поездками в Китай после отмены виз

После введения Китаем безвизового режима для россиян выросло число поисковых запросов, посвященных визам и поездкам в Китай. Количество купленных авиабилетов в КНР с вылетом с 15 сентября увеличилось в два раза. Это следует из данных «Яндекс Путешествий» и «Яндекс Поиска», с которыми ознакомился «Ъ».

2 сентября, когда было объявлено о безвизе, доля запросов о визах и поездках в Китай оказалась в девять раз выше, чем днем ранее. Основная часть забронированных за этот день китайских отелей приходится на Москву (32%), а также на Санкт-Петербург и Оренбург (по 10%). За последние сутки доля запросов про Китай выросла в два раза, а количество забронированных россиянами отелей — на 7%.

По словам директора Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, этой осенью Китай может стать одним из лидирующих зарубежных направлений у россиян, которые путешествуют самостоятельно. Он уточнил, что даже до введения безвиза КНР входила в топ-10 зарубежных бронирований авиабилетов и жилья на лето, а на осень — в топ-5. Благодаря безвизу спрос может вырасти на 30-–40%, ожидает АТАГ.

Китай с 15 сентября вводит безвиз для россиян с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Безвизовая политика будет действовать год, до 14 сентября 2026-го. В Ассоциации туроператоров России заявили «Ъ», что это приведет к росту числа поездок в материковый Китай на 30–40% в годовом выражении.

Подробности — в материале «Ъ» «Туристам смягчили режим».