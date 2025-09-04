Стали известны обстоятельства отстранения от должности экс-замглавы МЧС Кубани

Бывший замруководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко был уволен в декабре 2024 года в связи с утратой доверия из-за конфликта интересов. Как выяснилось, родственник господина Симоненко работал на руководящей должности в ГУ МЧС и контролировал соблюдение противопожарных норм на коммерческих объектах, принадлежащих семье Симоненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Симоненко

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Как ранее писал «Ъ», полковник МЧС Сергей Симоненко был арестован 31 июля 2024 года по подозрению в организации покушения на убийство и покушения на совершение поджогов автомобилей. По данным следствия, таким способом высокопоставленный спасатель пытался разрешить конфликт с одним из его бывших подчиненных. Руководство МЧС России 18 декабря 2024 года издало приказ об увольнении Симоненко в связи с утратой доверия. Находясь под стражей, экс-сотрудник МЧС обратился в Дорогомиловский райсуд Москвы за изменением формулировки приказа, настаивая на увольнении по достижении предельного возраста пребывания на службе. Суд вынес решение 24 июня 2025 года, но документ был опубликован только в начале сентября.

Дорогомиловский райсуд признал действия МЧС России по увольнению Сергея Симоненко законными, указав на неурегулированный конфликт интересов. С 2018 года начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС в Краснодаре работал племянник господина Симоненко. На подведомственной ему территории находились офисные и торговые помещения, принадлежащие жене, сыну и зятю Сергея Симоненко.

Анна Перова, Краснодар