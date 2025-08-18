Имущество к спасателю не вернулось

Вступило в силу решение об обращении в казну имущества стоимостью 360 млн руб., принадлежавшего бывшему заместителю руководителя краснодарского ГУ МЧС Сергею Симоненко и его родственникам. Ответчики пытались оспорить его в апелляционной инстанции, но ничего не добились. Безуспешной оказалась и попытка Сергея Симоненко отменить приказ о своем увольнении из МЧС.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) оставил без изменений решение Краснодарского краевого суда от 1 апреля текущего года об обращении в доход государства имущества и денежных средств бывшего заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его родных.

В казну отошли незаконно приобретенные активы общей стоимостью 360 млн руб., в том числе 55 объектов недвижимости и 32 дорогостоящих автомобиля.

Суды первой и второй инстанций слушали гражданское дело по иску первого заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина в закрытом режиме. В базе данных Третьего апелляционного суда фамилии участников процесса отсутствуют, в пресс-службе суда подробности дела не сообщают.

Как следует из информации Генпрокуратуры, претензии надзорного ведомства к полковнику МЧС Сергею Симоненко возникли после проверки соблюдения им требований антикоррупционного законодательства. Прокуратура утверждает, что в период прохождения службы в органах МЧС России господин Симоненко использовал свое служебное положение для незаконного обогащения, оформляя имущество на родственников и доверенных лиц. Сам бывший высокопоставленный спасатель уверяет, что получил большое наследство от отца, который в течение 20 лет возглавлял учебно-опытное хозяйство «Кубань» в пригороде Краснодара.

Семейные связи господина Симоненко проявлялись не только при распределении активов, но и непосредственно в служебной деятельности.

В частности, прокуратура установила, что заместитель руководителя ГУ МЧС Симоненко не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего при приеме на службу его племянника, который занял должность заместителя начальника одного из отделов краевого управления МЧС России.

Сергей Симоненко и его родственник были уволены из структур МЧС в связи с утратой доверия. Бывший высокопоставленный спасатель пытался оспорить это решение, обратившись в Дорогомиловский райсуд Москвы с заявлением об изменении формулировки причины увольнения и об обязании руководства МЧС перевести его на другую работу. В июне текущего года суд первой инстанции отказал Сергею Симоненко, жалоба экс-спасателя находится на рассмотрении в Мосгорсуде.

Как ранее сообщал “Ъ”, претензии Генеральной прокуратуры к Сергею Симоненко совпали с его уголовным преследованием по обвинению в организации покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушения на совершение поджогов автомобилей (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ — три эпизода). По версии следствия, господин Симоненко конфликтовал с одним из бывших подчиненных, в связи с чем предложил трем своим знакомым напасть на его оппонента, а перед этим сжечь принадлежавшие ему автомобили. В настоящее время Сергей Симоненко и его предполагаемые сообщники знакомятся с материалами уголовного дела. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего высокопоставленного спасателя продлена до конца октября текущего года.

Анна Перова, Краснодар