Около 800 брошенных машин эвакуировали в Петербурге с начала года

За восемь месяцев на спецстоянки ГКУ «Агентство внешнего транспорта» в Санкт-Петербурге увезли около 800 разукомплектованных автомобилей. Из-за особенностей застройки в центре города это требует высокой квалификации, дополнительного опыта и нестандартных методов работы от специалистов, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В Петербурге очищали дворы от автомобилей, которые давно стоят без внимания и у которых отсутствуют некоторые элементы (стекла, дверные замки и другие). Одно из таких транспортных средств эвакуировали после многочисленных жалоб со стороны жителей.

Петербуржцы могут инициировать вывоз разукомплектованных автомобилей двумя способами: обращения принимают в районных администрациях или их можно направить через портал «Наш Санкт-Петербург».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербуржцам пришлось отдать 150 млн рублей за неправильную парковку во дворах.

Татьяна Титаева