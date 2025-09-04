В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ-2025 объявила об официальном старте вакцинации против гриппа. По ее словам, для кампании в этом году было закуплено более 70 млн доз вакцин.

Большая часть из закупленных вакцин — квадривалентные, то есть защищающие от четырех видов гриппа (двух вирусов типа А и двух типа В). «В регионы уже поставлено около 30% от общего объема закупленных вакцин. Прививочная кампания начинается»,— сказала госпожа Попова.

В текущем году Роспотребнадзор планирует охватить вакцинацией до 60% населения и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска.

Полина Мотызлевская