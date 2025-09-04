Путин назвал родителей с семью детьми обладателями настоящего богатства

Президент России Владимир Путин пообщался с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» в Владивостоке. Он назвал родителей одной из участниц встречи, которые воспитывают семерых детей, богатыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»

Фото: пресс-служба президента РФ

Во время разговора курсанты делились фактами из своей биографии, и одна из девушек упомянула о количестве детей в ее семье. «Богатые родители»,— Ответил ей президент.

Также рамках поездки во Владивосток Путин стал первым посетителем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, расположенного на первом этаже центра «Россия». Экспозиция посвящена подвигам морских пехотинцев.