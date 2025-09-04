Фонд «Защитники Отечества» получил 2 млн обращений от участников СВО

Фонд «Защитники Отечества» получил почти 2 млн обращений от военнослужащих и членов их семей, сообщила «РИА Новости» глава фонда, замминистра обороны Анна Цивилева в кулуарах ВЭФ. По ее словам, 96% из них «решены положительно».

В июне госпожа Цивилева представляла данные, согласно которым за два года работы фонда в него обратились около 1,6 млн военнослужащих. Тогда же со ссылкой на результаты соцопросов она сообщала, что среди участников СВО и членов их семей о деятельности фонда проинформированы 96%, доверяют фонду 88%, удовлетворены его работой 86%.

Полина Мотызлевская