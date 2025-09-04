Бывший главный инженер «Читаэнерго» будет осужден по делу о взятках

В Забайкалье следователи второго отдела по расследованию особо важных дел краевого СУ СКР завершили расследование уголовного дела, возбужденного по материалам регионального управления ФСБ. Фигурантами являются бывший заместитель директора по техническим вопросам — главный инженер филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» Виталий Лещенко, а также руководитель одного из коммерческих предприятий. Они обвиняются по ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 и ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, бывший топ-менеджер «Читаэнерго» в 2023 и 2024 годах «систематически получал взятки от директора коммерческой организации» за помощь в заключении договоров по модернизации и капитальному ремонту линий электропередачи. Следователи располагают сведениями о двух взятках на общую сумму 750 тыс. руб.

В пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю также уточняют, что на имущество подозреваемых наложен арест. В частности, на принадлежащие энергетику четыре автомобиля, пять земельных участков, два нежилых и пять жилых помещений общей стоимостью 80,5 млн руб. У руководителя предприятия арестованы три автомобиля на сумму свыше 4,3 млн руб.

Подозреваемые признали вину в ходе предварительного следствия. Бывший главный инженер содержится под стражей, предприниматель находится под домашним арестом.

Влад Никифоров, Иркутск