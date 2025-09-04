Курганский мусорный полигон обязали утилизировать отходы по правилам

Курганский областной суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры и обязал ООО «Полигон 45» утилизировать отходы в соответствии с санитарными требованиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения в работе организации надзорное ведомство обнаружило во время проверки. Выяснилось, что «Полигон 45», правопреемник муниципального унитарного предприятия «Шуховский полигон ТБО», в Кетовском округе нарушает правила захоронения мусора. Так, грунт не чередуется послойно с отходами, системы сбора и отвода биогаза не оборудованы, а дренажных труб и изолирующих материалов на территории нет.

Прокуратура подала иск о признании бездействия организации незаконным и возложении обязанности соблюдать требования законодательства. Первая инстанция отказала в удовлетворении заявления ведомства, однако в апелляции областной суд согласился с его доводами. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Виталина Ярховска