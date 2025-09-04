Ремонт российских НПЗ перенесли, чтобы не совпадать с пиковым спросом на бензин
Минэнерго совместно с нефтяными компаниями скорректировало графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Корректировки внесли так, чтобы ремонт не выпадал на период высокого спроса на бензин, заявил глава министерства Сергей Цивилев.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По мнению министра, это позволит направить больше объемов топлива на внутренний рынок, за счет чего снизятся цены. «Плановые ремонты на НПЗ перенесены… Мы с нефтяными компаниями, у всех есть резервы, мы запустили эти резервы»,— уточнил господин Цивилев в рамках Восточного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).
Цены на бензин на Петербургской бирже резко ускорили рост в конце июля на фоне высокого сезонного спроса и ЧП на заводах. Как узнал “Ъ”, Минэнерго планирует обратиться к нефтекомпаниям с просьбой снять дополнительные объемы дизтоплива с трубопроводного экспорта и перенаправить на внутренний рынок. Кроме того, по данным источника “Ъ”, министерство призвало участников торгов закупать топливо регулярно и равномерно, указав на готовность нефтекомпаний продавать его по более низким ценам.
Подробности — в материале «Ъ» «Бензин не находит баланс».