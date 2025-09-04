Ремонт российских НПЗ перенесли, чтобы не совпадать с пиковым спросом на бензин

Минэнерго совместно с нефтяными компаниями скорректировало графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Корректировки внесли так, чтобы ремонт не выпадал на период высокого спроса на бензин, заявил глава министерства Сергей Цивилев.

По мнению министра, это позволит направить больше объемов топлива на внутренний рынок, за счет чего снизятся цены. «Плановые ремонты на НПЗ перенесены… Мы с нефтяными компаниями, у всех есть резервы, мы запустили эти резервы»,— уточнил господин Цивилев в рамках Восточного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Цены на бензин на Петербургской бирже резко ускорили рост в конце июля на фоне высокого сезонного спроса и ЧП на заводах. Как узнал “Ъ”, Минэнерго планирует обратиться к нефтекомпаниям с просьбой снять дополнительные объемы дизтоплива с трубопроводного экспорта и перенаправить на внутренний рынок. Кроме того, по данным источника “Ъ”, министерство призвало участников торгов закупать топливо регулярно и равномерно, указав на готовность нефтекомпаний продавать его по более низким ценам.

